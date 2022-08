Les feux de l'amour - Episode du 26 août 2022

Nate et Amanda font connaissance lors d’une partie de billard. Théo s’excuse auprès de Kyle pour son comportement. William avoue toute la vérité à Victor. Nikki vient féliciter Victoria pour ses débuts en tant que P.-D.G. Souffrant de vertiges, Lola fait un test de grossesse. Kyle fait de son mieux pour la rassurer. Devon et Elena passent leur soirée en tête-à-tête à l’hôtel. Abby et Nate font le point sur leur relation.