Les feux de l'amour - Episode du 26 avril 2021

L’arbitrage qui décidera qui de Nick ou Victor obtiendra la garde de Christian va se tenir et la tension est à son comble entre père et fils. Arturo joue de malchance et Abby soupçonne que ce ne soit pas dû au hasard. Kyle tente de convaincre son père et Abby de revenir travailler au sein de la société Jabot. Jack se confie à Neil sur la recherche de son père biologique, avant de retrouver Summer, qu’il est ravi de revoir.