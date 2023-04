Les feux de l'amour - Episode du 26 avril 2023 - Premières minutes

Abby fait un rêve et est maintenant certaine de vouloir fonder une famille avec Chance. Chance et Paul discutent de l’affaire à Las Vegas et du poste d’inspecteur. Paul en profite pour lui présenter Rey. Sharon et Rey viennent de se fiancer et veulent attendre avant de prévenir tout le monde, mais Sharon prévient tout de même Mariah et Faith. Amanda parle de son inquiétude concernant Nate à Elena, tandis qu’en parallèle, Devon demande à Nate s’il sait pourquoi Elena est si distante.