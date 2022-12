Les feux de l'amour - Episode du 26 décembre 2022

Lors de la soirée en l’honneur de Victor, Adam et Chelsea célèbrent leurs fiançailles. En même temps, Victoria se fait poignarder par Ripley. Paul, Nate et Elena lui viennent en aide en attendant l’arrivée des secours. Tout le monde soupçonne William d’être l’agresseur, jusqu’à ce qu’Amanda leur révèle avoir vu Ripley. Elle soupçonne Ripley d'avoir voulu la tuer, mais il a pris Victoria pour elle à cause de leurs tenues similaires. Malgré l’identification d’un suspect, Victor continue à considérer William comme responsable de l’attaque. Une chasse à l’homme est lancée pour le retrouver et Victoria est emmenée à l’hôpital, où elle est opérée par Nate. Elle s’en sort, mais elle doit être placée dans un coma artificiel. Amanda rentre chez elle, accompagnée de Phyllis. Après le départ de Phyllis, William vient s’assurer qu’elle va bien. Rentrés plus tôt de la fête, Sharon et Noah parlent du traitement de la jeune femme. Plus tard, elle apprend par Rey ce qui est arrivé à Victoria et en informe Faith et Noah.