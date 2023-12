Les feux de l'amour - Episode du 26 décembre 2023

Ashland tient sa promesse et propose une garde alternée pour Harrison, ce qui soulage Tara et Kyle. Summer fait de son mieux pour gérer la situation, mais elle ressent une rivalité grandir entre Tara et elle. Jack veille à ce que Kyle accorde la priorité à son fils. Sally prend l'avion pour Los Angeles et tente de convaincre Eric Forrester d'offrir le poste de Marchetti à Summer. Ashland confie à Victoria qu'il est malade et son temps est compté. Abby reçoit un appel inquiétant de Chance.