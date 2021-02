Les feux de l'amour - Episode du 26 février 2021

Le coup que Nikki a assené à J.T. pour sauver Victoria s’est avéré fatal. Victoria veut tout avouer à la police. Phyllis s’y oppose, prétextant que la justice ne jouera jamais en leur faveur puisque Christine et Paul sont prêts à tout pour inculper Victor. Alité, Victor réussit à faire comprendre à Nick que J.T. l’a attaqué, ce qui innocente Jack. Nick appelle Paul pour le prévenir et ce dernier se rend sans tarder chez Victoria dans l’espoir d’y trouver J.T. Phyllis décide de prendre les devants et de lui cacher la vérité afin de leur éviter la prison.