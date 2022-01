Les feux de l'amour - Episode du 26 janvier 2022

Nick et William sollicitent l'aide de Rey pour trouver un moyen d'empêcher Nikki, Victoria et Sharon de purger leurs peines de prison. Mia compte sur Arturo pour convaincre Rey de la pardonner et Phyllis tente de se rapprocher de Nick, sans succès. Mia donne quelques conseils à Abby sur la famille Rosales, alors qu'elle s'apprête à rejoindre Arturo et Rey au chevet de Lola. Au lendemain de leur mariage, Summer doute des sentiments de Kyle, mais il lui assure qu'il sera à ses côtés à son réveil après l'opération menée par Nate.