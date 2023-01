Les feux de l'amour - Episode du 26 janvier 2023 - Premières minutes

Nicholas est furieux de découvrir que les bureaux qu’il a loués à Jill vont être occupés par William. Alors que Sharon attend Victoria pour leur séance, elle tombe sur Victor et ils échangent quelques mots. Durant la conversation, Sharon sent que Victor n’est pas tout à fait serein. Adam parvient à convaincre Alyssa d’enquêter discrètement sur Victor, et il promet à son amie de faire publier son article. Mariah s’est réconciliée avec Tessa et décide de la suivre en tournée, mais elle doit encore l’annoncer à Sharon…