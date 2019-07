Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2019 - Premières minutes

Jack a appris la vérité au sujet de Phyllis et William. Il va voir Phyllis et lui dit qu'il ne veut plus la voir. Neil raconte la conversation qu'il a eue avec sa mère à Lily, en attendant que Jack arrive pour faire une interview au sujet de la fondation Abbott-Winters. Jack finit par arriver, mais il parle de la trahison de Phyllis et William devant la caméra. Victoria, Cane et Travis rentrent de leur voyage à Seattle. Leur réunion s'est très bien passée. Victoria découvre la vérité au sujet de Phyllis et William.