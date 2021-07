Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2021 - Premières minutes

Phyllis et William savourent leur victoire au tournoi de poker de Las Vegas, mais Phyllis semble inquiète lorsque William reçoit une invitation pour le week-end suivant. Tessa demande une avance sur salaire à Sharon, tandis que cette dernière a du mal à lui faire entièrement confiance et met Mariah en garde. Charlie est rongé par la culpabilité et tente de convaincre Devon d'aller voir Lily en prison. Nikki et Victor se montrent assez méfiants vis-à-vis de Rey, qui a une idée derrière la tête. Lauren aide Jack à écarter des hypothèses quant à la découverte de son père biologique. Tous deux sont intrigués par un homme figurant sur une vieille photo appartenant à Dina.