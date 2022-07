Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2022

Toute la famille Newman se réunit au ranch pour discuter de l’état de santé de Victor. Seule Victoria n’est pas présente car elle n’a pas reçu le message de Nikki la prévenant de la réunion. Alors que Victoria tente de contacter William, elle tombe en panne de batterie et croise Chloé qui l’emmène voir William dans le hangar. Devon rassure Abby sur ce qui s’est passé à l’inauguration et lui annonce qu’il compte organiser la fête d’anniversaire d’Elena au Grand phénix pour prouver qu’il n’y a aucun risque. Un peu plus tard, il charge Mariah d’organiser la fête.