Les feux de l'amour - Episode du 26 juillet 2023 - Premières minutes

Abby s’inquiète pour son rendez-vous chez la gynécologue. Mariah décide de lui remonter le moral en invitant Tessa et en organisant une petite fête impromptue. Summer rencontre Wyatt à Los Angeles, et tout en lui soumettant son idée de partenariat, elle tente de lui soutirer des informations sur Sally. En même temps, Sally explique les raisons de son départ de L.A à Jack. Lauren se joint à eux et lui fait une proposition professionnelle très intéressante. Phyllis voit Victoria arriver dans son hôtel pour un rendez-vous professionnel et en profite pour lui faire savoir qu’elle détient une information sensible...