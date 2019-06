Les feux de l'amour - Episode du 26 juin 2019 - Premières minutes

Grâce aux caméras de surveillance, Kevin voit une femme en train de s'emparer d'une enveloppe dans la gare routière de Spring Grove. Il montre la vidéo à Paul, qui décide de faire un relevé d'empreintes sur place. Kevin en informe ensuite Dylan, qui retrouve Paul à la gare routière. Ce dernier rétablit Dylan dans ses fonctions. Paul et Dylan identifient l'inconnue : il s'agit de Bethany. Ils se rendent chez elle et découvrent un appartement vide. Kevin apprend que Mariah a subtilisé les fleurs qu'il avait envoyées à Chloé. Cette dernière se recueille au mémorial de Cordelia et lui promet d'offrir une vie normale à Bella. Bethany passe un accord avec Victor : elle accepte de disparaître de la ville et d'endosser la responsabilité des crimes d'Adam contre la somme de trois millions. Sur la demande de Phyllis, Victoria accepte d'aller au Mexique pour convaincre Travis de témoigner contre Luca. Jack parle de ses difficultés de couple avec William.