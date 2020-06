Les feux de l'amour - Episode du 26 juin 2020 - Premières minutes

Sharon est interrogée par Christine. Elle lui reproche d'avoir risqué sa vie et d'avoir compromis une opération policière. Sharon est désespérée de ne pas avoir réussi à sauver Crystal. Tessa est déçue de son enregistrement. Mariah et Noah tentent de lui remonter le moral, en vain. Victoria se confie à sa mère. Elle a du mal à gérer son stress et ne se sent plus elle-même, ces derniers temps. Le soir même, elle retrouve Benjamin Hochman à L'underground. Son comportement inquiète Abby, qui la trouve très lunatique. Ashley s'inquiète de la voir fréquenter Benjamin.