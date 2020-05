Les feux de l'amour - Episode du 26 mai 2020 - Premières minutes

Nick parle à Chelsea de ses inquiétudes concernant la santé de sa mère. Plus tard, Chelsea apporte sa robe à Nikki pour le concert et lui parle des angoisses de son fils. Jack passe voir Nikki pour lui confirmer sa présence au concert. Il est également inquiet pour elle. Victor propose à Hilary de couvrir l'évènement. Les rapports sont tendus entre Lily et Cane. Lily lui annonce que Victoria ne l'a pas licenciée et qu'elle a fouillé dans son téléphone. Abby est très occupée par les préparatifs du concert. Elle attend le responsable de la sécurité. Victor rend visite à Victoria et lui propose son aide, qu'elle refuse. Jill est sur le départ pour rejoindre Colin. Elle donne le numéro d'une psychiatre à Esther, qui a du mal à se remettre de la mort de Chloé et du départ de Bella pour Portland, avec Kevin. Puis, elle reçoit la visite de William qui lui raconte que Cane a été licencié de Pêche d'enfer. Cane vient la voir et lui révèle que Juliet est peut-être enceinte de lui. Jordan apporte son soutien à Lily. Juliet passe chez Hilary, trop nerveuse pour attendre seule les résultats du test ADN. Jack vient au siège de Pêche d'enfer. Il affirme à William qu'il peut reprendre la société si Victoria souhaite l'abandonner. William le congédie.