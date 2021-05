Les feux de l'amour - Episode du 26 mai 2021 - Premières minutes

Summer et Phyllis découvrent que William a passé la nuit sur le canapé. Il prétexte un dîner d'affaires qui s'est fini tard, alors qu'il a en réalité perdu gros au poker. Phyllis le soupçonne de lui cacher quelque chose, et Ashley cherche quant à elle à trouver tous les documents relatifs au Yachtbot, sans succès. Neil décide de l'inviter à dîner chez lui pour la remercier de lui avoir conseillé de faire affaires avec Digi-Real, et elle accepte volontiers, mais Victor arrive à l'improviste.