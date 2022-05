Les feux de l'amour - Episode du 26 mai 2022

Nikki et Victor réunissent la famille Newman pour un dîner au Society. Chelsea est nerveuse à l’idée d’accompagner Nick. Abby arrive au bras de Nate. Kyle met Summer en garde contre Théo. Lola demande à ce dernier de lui parler du passé de son fiancé à New York. Phyllis et Adam interrompent le repas de famille auquel ils n’étaient pas conviés. Summer en profite pour s’expliquer avec sa mère. Michael empêche Kevin de mettre son plan à exécution.