Les feux de l'amour - Episode du 26 mars 2020 - Premières minutes

Gloria reproche à Jack de s'éloigner d'elle depuis que la ville est au courant de leur relation, mais Jack la rassure. La rencontre entre Ashley et Dina, très tendue, est vite écourtée. En se rendant à l'Athletic club, Dina rencontre Jack et lui propose de le revoir. Sharon est ravie de son travail. Alors qu'elle en discute avec Scott, ce dernier lui apprend qu'il menait une double vie et travaillait dans les renseignements. Toute l'équipe de Pêche d'enfer se détend avant le grande séance photo du lendemain, mais des tensions persistent, notamment entre Hilary et Lily. William passe une bonne soirée avec Victoria mais lorsqu'il entre dans sa chambre, il découvre Phyllis qui l'attend sur son lit...