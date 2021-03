Les feux de l'amour - Episode du 26 mars 2021 - Premières minutes

Abby reproche à Victor d'avoir orchestré la révélation concernant le père de Jack afin de l'humilier. Kyle et Victor s'accusent mutuellement à ce sujet. Nicholas s'étonne de l'amitié naissante entre Phyllis, Victoria et Sharon. Il apprend via son application que le téléphone de J.T. a été réactivé, Phyllis décide de l'accompagner dans ses recherches. Jack redoute d'ouvrir l'enveloppe contenant les résultats du test qui compare son ADN à celui de William.