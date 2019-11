Les feux de l'amour - Episode du 26 novembre 2019 - Premières minutes

Nick, Faith et Sharon passent un moment ensemble. Faith dit à Sharon qu'elle a créé un club d'échecs à l'école. Alex et Dylan partent voir Fisk, mais Alex est toujours méfiante. Paul s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Dylan. Après avoir attendu Hochman, le rendez-vous de Lauren et Phyllis ne se passe comme prévu car Hochman souhaite 51 % de Fenmore. Lauren refuse. Ravi se fabrique un pupitre. Ashley reproche à Jack de ne s'intéresser qu'à Fenmore et pas à Jabot Go et à Ravi. Gloria raconte à Jack qu'elle a vu Hochman et qu'elle doute que l'investissement sur Fenmore se fasse avec lui. Michael impose à Kevin d'inviter Gloria à venir vivre chez lui, ce qu'elle accepte. Kevin craint la réaction de Chloé. Sharon raconte à Nick ce qu'elle sait sur la "mission" de Dylan. Nick lui promet de se taire.