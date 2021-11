Les feux de l'amour - Episode du 26 novembre 2021 - Premières minutes

Fen fait découvrir la chanson qu'il vient de sortir à ses parents, tous deux ravis pour lui, tandis que Devon annonce à Ana qu'il a finalement choisi sa version de la chanson. Fen les rejoint alors pour fêter ça et tente ensuite de convaincre Ana de révéler la véritable identité du compositeur à Devon. Jack et Kerry passent la matinée ensemble et cette dernière en profite pour lui offrir un cadeau unique en son genre. Nick rend quant à lui visite à Victor en prison et lui demande d'accepter d'être représenté par Michael. Pendant ce temps-là, Nikki montre à Victoria le tisonnier qu'elle a trouvé la veille, et lui explique qu'elle a tout avoué à Nick.