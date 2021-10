Les feux de l'amour - Episode du 26 octobre 2021 - Premières minutes

Noël approche. Lola annonce à Kyle qu’elle va être la cheffe du nouveau restaurant de Devon et Abby. Elle est ravie. L’annonce de sa bonne nouvelle éclipse celle de Mia qui compte désormais Nikki parmi ses clientes. Abby en profite pour rabaisser Mia, qui rentre déprimée chez elle. Mia explique à Rey qu’elle a du mal à trouver sa place à Genoa City. Elle doute également de l’avenir de leur relation. Rey rassure Mia et lui témoigne son amour. Arturo tente d’alerter Abby des dangers auxquels elle s’exposerait en continuant à rabaisser et humilier Mia. Sharon fait en sorte que Tessa n’ait pas le travail auquel elle postulait au Club. Jack convie Kerry à un dîner de Noël chez lui.