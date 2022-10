Les feux de l'amour - Episode du 26 octobre 2022 - Premières minutes

Au Society, Phyllis se plaint à Jack au sujet de sa dispute avec Adam. Elle lui annonce qu’elle veut se venger et il l’en déconseille fortement. Summer interroge son père au sujet de Chelsea. Elle a l’impression qu’Adam essaie de la récupérer et qu’elle ne fait pas assez attention à Nicholas. A ce moment, Chelsea arrive. Summer va alors rejoindre sa mère, à la demande de Jack. Chelsea rassure Nick et lui offre un cadre dans lequel elle a mis une représentation de la maison de leurs rêves.