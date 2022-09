Les feux de l'amour - Episode du 26 septembre 2022

Abby et Phyllis tentent de convaincre les clients de rester à l’hôtel. Chance doit prendre un verre avec Abby, un peu plus tard. Connor est perturbé par la prise d’otages. Il réclame sa couverture réconfortante. Chelsea est obligée d’expliquer à Adam, puis à Nick, pourquoi elle ne leur a pas dit la vérité. Chance interroge Amanda au sujet du testament. Summer rentre et se rend directement au bureau pour voir Kyle. Lola les voit, mais la situation n’a pas l’air de la déranger plus que cela. Théo se rend chez les Abbott pour discuter avec Jack qui, en fait, n’est pas présent. Il fait connaissance avec Ashley, qui lui propose de travailler pour elle à Paris. Jack s’inquiète pour la campagne de Nick, à cause du lien qu’il peut y avoir entre Simon Black et Chelsea.