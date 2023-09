Les feux de l'amour - Episode du 26 septembre 2023

Alors qu’il se rend au Grand phénix pour savoir quand arrivent Ashland et Tara, Kyle tombe nez à nez avec eux. Peu après, Ashland reçoit William et Lily pour parler de la vente de sa société. Ensuite, il fait de même avec Victor et Adam et leur apprend que Victoria va également faire une proposition pour Cyaxare. Jack s’inquiète pour Kyle, qui commet de plus en plus d’erreurs…