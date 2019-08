Les feux de l'amour - Episode du 27 août 2019 - Premières minutes

C'est Halloween et les citrouilles sont à l'ordre du jour. Si la fête permet à Kévin et à Chloé de reprendre contact, et à Nick de passer plus de temps avec Sharon et les enfants, Chelsea ne peut s'empêcher de s'inquiéter de l'avenir de Connor sans Adam à ses côtés. Mattie et Charlie aimeraient passer plus de temps avec leur papa, complètement absorbé par son travail : les ventes de Pure par Pêche d'Enfer décollent, mais la production ne suit pas... d'autant moins que Jack a décidé de réquisitionner le fabricant pour leur mettre des bâtons dans les roues.