Les feux de l'amour - Episode du 27 avril 2022

Nate accepte de vendre à Adam l’appartement que Neil lui a légué. Devon n’est pas ravi de l’apprendre. Devon est contre le concept d’Ana et Mariah. C’est la soirée en hommage à l’amour que Neil avait pour la musique. Ana et Jett chantent. Adam demande à Kevin de découvrir ce que manigancent Victoria et Nicholas, en représailles. En réalité, Victoria ne souhaite pas réagir de peur que cela pousse Adam à commettre de pires choses. Lola demande à Abby d’être sa demoiselle d’honneur. Elle est ravie et prend son rôle très au sérieux, mais Kyle a tendance à vouloir tout gérer. Nate est ravi de passer du temps avec Abby. Lola perd sa bague de fiançailles en cuisine. Heureusement, Kyle finit par la retrouver.