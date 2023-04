Les feux de l'amour - Episode du 27 avril 2023 - Premières minutes

Kyle est désemparé, il est persuadé que Summer a quitté la ville, mais Summer est toujours à Genoa et Faith la surprend en train d’espionner Kyle et Lola. Elle lui avoir des doutes sur la capacité de Kyle à être fidèle. Nate décide de se séparer d’Amanda à cause de ses sentiments pour Elena. William, toujours décidé à détruire Adam, met en péril sa position à Chancellor Communications. Adam engage un détective pour suivre Rey à la trace. Sharon, en plein préparatif de son mariage avec Rey, reçoit des nouvelles de son médecin à la suite de son opération.