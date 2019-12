Les feux de l'amour - Episode du 27 décembre 2019

C'est le soir de la Saint-Valentin. Nick, qui devait dîner avec Chelsea, se retrouve coincé à L'underground car son barman est malade. Phyllis et Ravi sortent boire un verre ensemble. Lily et Cane fêtent leur anniversaire de mariage au restaurant, mais le dîner ne se passe pas comme prévu. Désormais propriétaire de Pêche d'enfer, Victoria souhaite s'assurer que William ne profitera pas d'elle. Jill propose à Jack de racheter ses parts de Fenmore et Ashley tente de raisonner son frère.