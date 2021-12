Les feux de l'amour - Episode du 27 décembre 2021

Mattie et Charlie préparent une vidéo surprise pour leurs parents. Ils sont déçus d’apprendre qu’ils ne passeront pas la Saint-Valentin ensemble et ils cherchent à comprendre pourquoi. Lola regrette d’avoir rompu avec Kyle et tente d’aller lui parler, mais c’est Jack qui la reçoit et lui annonce qu’il est parti seul au chalet. Summer le rejoint là-bas pour tenter de lui remonter le moral et ils finissent par s’embrasser. Lola les surprend par la fenêtre. Alors que Rey déclare sa flamme à Sharon, il découvre un relevé téléphonique prouvant qu’elle a appelé les secours la nuit de la mort de J.T.