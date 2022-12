Les feux de l'amour - Episode du 27 décembre 2022

Victoria est toujours plongée dans le coma. Très inquiète, toute la famille est réunie à l’hôpital. Noah décide de rentrer à Londres. Il promet à Sharon et à Nick de revenir bientôt. Pendant ce temps, William annonce la nouvelle à Johnny et Katie. Chelsea récupère ses dernières affaires au Grand phénix et conseille à Abby de se méfier de Phyllis. Adam se dit prêt à faire la paix avec sa famille. Il se rend à l’hôpital pour voir son père…