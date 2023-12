Les feux de l'amour - Episode du 27 décembre 2023 - Premières minutes

William et Lilly emménagent dans leur nouvel appartement, pour le plus grand bonheur de Katie et Johnny. Amanda fait une importante révélation à Victor, abandonne la défense de Sutton et se met en tête d’enquêter sur le meurtre de son père. Ashland et Victoria se rapprochent doucement à New York. En rendant visite à Chelsea à l’hôpital psychiatrique, Rey pressent que quelque chose sonne faux.