Les feux de l'amour - Episode du 27 février 2020 - Premières minutes

Reed est furieux que sa mère lui ait retiré la voiture offerte par son grand-père. Il demande à William de l'aider à convaincre Victoria de la lui rendre. Puis, il rate les cours avec sa petite amie, Zoey. Nikki propose à Tessa un poste d'assistante pour un gala. Elle ne veut plus voir Victor. Nick apprend à Sharon qu'il a repris Faith à ses parents. Ashley retrouve sa sœur Traci à New York et lui présente Ravi. Traci lui conseille de se lâcher et de fréquenter Ravi. Victoria apprend par Abby que son père l'a nommée P.-D.G. en son absence. Puis, elle se dispute avec William qui ne comprend pas pourquoi elle le repousse soudain. Il se confie à Phyllis et ils finissent par s'embrasser.