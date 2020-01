Les feux de l'amour - Episode du 27 janvier 2020

Suite au désistement de Jack, Ravi propose à Ashley de l'accompagner à la soirée d'opéra organisée par Nikki. Ashley semble de plus en plus séduite par le jeune homme. Nikki ne se prive pas pour faire des remarques désobligeantes sur leur différence d'âge. Neil vient à la soirée, accompagné de la journaliste Loïs Thompson. Lauren est très reconnaissante envers Victor d'avoir sauvé son fils, Scott. Phyllis, venue "surveiller" Scott en l'absence de Lauren et Michael, lui suggère l'idée de créer un blog pour livrer son expérience. Jordan surprend un fan voyeur en train d'espionner Lily. La voyant apeurée, il lui propose de passer la nuit sur le canapé.