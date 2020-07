Les feux de l'amour - Episode du 27 juillet 2020 - Premières minutes

Sharon et Nick surveillent les allées et venues d'Alice grâce au traçeur GPS. Nick recommande la plus grande prudence à Sharon, qui souhaite l'espionner. Zack rappelle à Crystal qu'elle risque de gros ennuis en cherchant à contacter sa sœur. Scott se moque d'Abby qui est sans nouvelles de Zack, bien qu'ils aient rendez-vous. Quand Zack arrive, elle le lui reproche et s'en va. Mariah et Tessa se racontent leurs enfances respectives et finissent par se rendre devant la maison où se trouve Alice, ignorant les recommandations de Sharon. Tessa décide d'aller sonner à la porte, malgré les craintes de Mariah. Cane annonce à Lily que le bébé est en bonne santé. Nick raconte des souvenirs de Cassie et d'Alice à Chelsea.