Les feux de l'amour - Episode du 27 juillet 2022

Les Newman sont sous le choc suite à l’annonce du décès de Victor. Nick accuse Adam d’en être responsable et lui ordonne de quitter la maison. Sharon et Jack se retrouvent par hasard dans un hôtel spa à Sedona et en profitent pour faire le point sur leurs vies sentimentales respectives. Adam annonce à Phyllis que l’inversion des médicaments a été fatal pour Victor alors que Victoria, au chevet de William dans le hangar à bateaux, essaie de lui faire avouer sa tentative de meurtre envers Adam.