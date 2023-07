Les feux de l'amour - Episode du 27 juillet 2023 - Premières minutes

William insiste pour aller patiner avec Lily et finit par la convaincre. Il lui annonce alors qu’il est en train de tomber amoureux d’elle. Victoria trouve un prétexte pour aller voir William au bureau et dire devant Lily que leur moment en famille était merveilleux. Nikki insiste pour que Victoria parte à Hawaï en voyage d'affaires avec elle, ce qui leur donne l’occasion de prendre quelques jours de vacances au passage. Victor trouve ça bien. Victoria, elle, refuse, mais Nikki demande à William de s’occuper des enfants pendant ce temps-là. Victor est navré de ne pas pouvoir plus aider Adam. Chelsea, contrariée que Sharon soit passée, arrive de rage, à émettre un son. Adam est ravi de voir qu’elle peut s’exprimer. Traci et Mariah rendent visite à Abby, qui n’a pas le moral. Traci lui explique qu’il existe d’autres options pour avoir des enfants. Mariah aimerait l’aider, mais ne sait pas comment faire.