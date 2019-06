Les feux de l'amour - Episode du 27 juin 2019 - Premières minutes

Alors que Paul est sur le point de classer l'affaire, Dylan trouve les pages du journal de Sage dans la chambre de Bethany Bryant, ce qui innocente Adam. Dylan apprend la nouvelle à Chelsea, qui se rend à la prison pour annoncer la bonne nouvelle à son mari, mais celui-ci divague toujours. Dans un accès de colère, Adam s'en prend au gardien. Jill essaie toujours de réconcilier son fils avec Victoria et d'éloigner Phyllis. William demande à Cane de l'aider et de la faire changer d'avis. A l'inverse, Victor avoue à Paul qu'il a engagé Bethany Bryant pour séduire William et l'éloigner de Victoria. William l'apprend et se rue dans le bureau de Phyllis pour lui dire que Bethany joue probablement un double jeu et que Victor l'a sûrement payée pour qu'elle lui rapporte leur liaison. Jack se demande toujours comment sauver son couple. Ashley essaie de convaincre Phyllis de retourner auprès de son frère, mais celle-ci est trop occupée à comploter avec Victor pour empêcher le mariage de Summer et de Luca.