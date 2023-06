Les feux de l'amour - Episode du 27 juin 2023 - Premières minutes

Dans sa cellule, William rêve des conséquences de son éventuelle condamnation. Il est confronté à Victoria, Victor, Abby et Adam. Il entreverra l’avenir de Johnny et discutera avec Cordelia et Lily qui lui ouvriront les yeux sur son attitude et sur sa situation.