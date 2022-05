Les feux de l'amour - Episode du 27 mai 2022

Alors que Nikki et Victor sont partis en escapade amoureuse, celui-ci lui confie son envie d’arrêter son traitement. C’est le jour de l’audience pour la garde de Christian. Michael annonce à Nicholas ne plus pouvoir le représenter à cause d’un conflit d’intérêt avec le juge. Dépité, ce dernier décide d'assurer lui-même sa défense et soupçonne son avocat d’avoir été corrompu par Adam.