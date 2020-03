Les feux de l'amour - Episode du 27 mars 2020

Le tournage de la publicité de Pêche d'enfer se passe sans encombre. Victoria et William sont ravis du résultat et félicitent toute l'équipe. Hilary, également en déplacement à Los Angeles, rencontre son idole, Julie Chen, présentatrice de The Talk. Elle lui réclame une interview exclusive. Dina annonce publiquement que le groupe Hamilton-Winters a racheté les entreprises Mergeron. Ashly et Jack sont sans voix. Phyllis, qui a rejoint William au Beverly Palm, se fait remarquer par Hilary.