Les feux de l'amour - Episode du 27 mars 2020 - Premières minutes

Le tournage de la publicité de Pêche d'enfer se passe sans encombre. Victoria et William sont ravis du résultat et félicitent toute l'équipe. Hilary, également en déplacement à Los Angeles, rencontre son idole, Julie Chen, présentatrice de The Talk. Elle lui réclame une interview exclusive. Dina annonce publiquement que le groupe Hamilton-Winters a racheté les entreprises Mergeron. Ashly et Jack sont sans voix. Phyllis, qui a rejoint William au Beverly Palm, se fait remarquer par Hilary.