Les feux de l'amour - Episode du 27 novembre 2019 - Premières minutes

William se retrouve dans l'embarras lorsque Reed lui fait part de ses préoccupations autour des relations sexuelles. Victoria pense que l'entrevue des deux hommes concerne un devoir scolaire et remercie William pour son aide. Jill questionne Victoria sur ses sentiments pour William. Stitch annonce à Devon qu'il peut sortir de l'hôpital le jour-même. Ce dernier et Hilary sont ravis, mais cette nouvelle ne réjouit pas Lily et Neil, qui se résignent à taire la vérité pour préserver la santé de Devon. Jack prend la défense d'Hilary face à Neil. Devon commence à recouvrer la mémoire concernant son accident de voiture.