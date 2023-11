Les feux de l'amour - Episode du 27 novembre 2023

Désemparée, Tara fait irruption à la soirée de fiançailles de Summer et de Kyle afin d'obtenir de l'aide. Les deux fiancés essaient de faire bonne impression auprès de leur famille et de leurs amis pour ne pas ébruiter le problème. Cependant, Nicholas a le sentiment qu’on lui cache quelque chose et il essaie d'obtenir des informations auprès de Phyllis. Sharon et Rey remettent les choses à plat et échangent leurs points de vue respectifs sur ce qu'il s'est passé. Michael se rend auprès de Chelsea pour qu'elle témoigne, mais elle s'y oppose. Après avoir découvert l'internement de Chelsea, Chloé se rend chez Adam et ouvre une discussion à couteaux tirés.