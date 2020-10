Les feux de l'amour - Episode du 27 octobre 2020

Pour faciliter le quotidien de Dina, Jack décide de travailler depuis son domicile, pensant parvenir à conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Mais ce nouveau défi s’annonce plus complexe que prévu. Pendant que Jabot rencontre des difficultés, Newman et Chancellor réalisent des chiffres exceptionnels, au grand désespoir de Jack. Scott décide d’organiser une petite fête surprise pour fêter la fin des examens de Sharon. Victor ne semble pas prendre très au sérieux les menaces des autorités concernant ses comptes personnels. Michael essaie donc de prendre les devants pour défendre au mieux son client.