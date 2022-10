Les feux de l'amour - Episode du 27 octobre 2022

Summer fête son anniversaire avec Phyllis. Kyle a acheté un sapin immense qu’il a du mal à manœuvrer. Il découvre avec Lola le cadeau commun que Céleste et Jack ont préparé pour eux : les décorations de Noël de leur enfance. Traci et Jack ont invité Théo à une fête en petit comité et lui proposent de revenir le jour de Noël avec toute la famille. Victoria, Nicholas et William font aussi un pré-Noël avec Nikki et Victor car ils partent en vacances le jour de Noël. Victor, intrigué par le travail de William, lui pose beaucoup de questions.