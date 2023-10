Les feux de l'amour - Episode du 27 octobre 2023

Gloria rencontre Sally au Society et suite aux confidences de cette dernière, elle l'encourage à en faire part à Jack. Ce dernier demande ensuite de nouvelles explications à Phyllis. Summer et Kyle décident enfin de se marier. Rey annonce à Sharon qu'il n'a plus la force de continuer leur relation. Chelsea reçoit la visite de Victor, venu la menacer, ce qui effraie notamment Chloé et la pousse alors à abandonner. Adam est confronté à ses erreurs passées.