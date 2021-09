Les feux de l'amour - Episode du 27 septembre 2021 - Premières minutes

Phyllis fait un shooting photo avec Lauren et Kerry pour Jabot. Elle refuse que William soit sur les photos. Vexé, il est persuadé que Phyllis l’a rétrogradé au poste de vice-président du marketing et cherche à le faire licencier par vengeance. Pourtant, elle lui assure qu’il est un élément important pour Jabot. Mia est engagée par Lauren pour maquiller et coiffer Phyllis pour le shooting. Mariah exige de savoir d’où proviennent les 230 000 dollars trouvés dans le matelas, mais Tessa refuse de répondre en tentant encore de mentir. Excédée, Mariah lui pose un ultimatum et quitte l’appartement et Tessa. Mia veut arranger les choses avec Rey, qui est toujours réticent.