Les feux de l'amour - Episode du 27 septembre 2022 - Premières minutes

Après la prise d’otage au Grand phénix, les affaires sont difficiles à l’hôtel. Abby en veut à Chelsea de s’être associée avec un criminel et essaie d'obtenir des informations pour se débarrasser de Phyllis. De son côté, cette dernière tente de découvrir ce qu’il se passe vraiment entre Simon Black et Chelsea. Nick décide de se retirer de l’élection pour le conseil municipal, pour le plus grand plaisir de Victor.