Les feux de l'amour - Episode du 28 avril 2020 - Premières minutes

Cane est confiant après sa discussion avec Juliet, mais il déchante en réalisant son erreur. Victoria, Michael et William mettent au point une stratégie pour y pallier. Dina propose à Devon les services de conseiller de Graham. Sharon et Scott savourent leur premier petit déjeuner en amoureux, mais Lauren s'inquiète de leur rapprochement. Ashley et Jack, toujours inquiets pour leur mère, prennentDina et Grahma à part pour une mise au point. Lily en veut à Hilary de chercher constamment à lui faire du mal, ce qui incite Jordan à douter de sa petite amie.